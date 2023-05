Sultan van Oman is in Teheran voor tweedaags bezoek

De sultan van Oman, die eind vorige week nog onderhandelde tussen België en Iran voor de gevangenenruil, is zondag in de Iraanse hoofdstad Teheran voor een tweedaags bezoek.

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Oman, Badr Albusaidi, komt het bezoek er op een moment dat de relatie tussen de landen in de regio weer wat ontspant en dat meerdere landen bereid zijn om via dialoog hun onderlinge problemen op te lossen.

In tegenstelling tot het merendeel van de buurlanden heeft Oman steeds goede banden onderhouden met Iran en speelt het vaak voor bemiddelaar voor Iran met de landen in de regio en met de westerse landen. Oman speelde onder meer een belangrijke rol in de nucleaire discussie met de VS en in het herstellen van de banden tussen Iran en Saoedi-Arabië. In 2016 werd alle contact verbroken, maar intussen heeft Iran weer een diplomatieke relatie met Saoedi-Arabië. Iran hoopt nu ook de relaties met Egypte te herstellen met de hulp van Oman.

Vrijdag bedankte de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amir-Abdollahian, het buurland nog voor de bemiddeling met België.