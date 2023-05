Ze zou nooit meer kunnen sporten… En toen ging Pascale 1.000 dagen na elkaar lopen

Duizend dagen na elkaar dagelijks gemiddeld 10km lopen, zonder ook maar één uitzondering. Die straffe running streak, goed voor 10.000km, liep Pascale Cockhuyt bij elkaar. “Volgens de dokter zou ik nooit meer kunnen sporten. Maar hij is heel blij dat hij ongelijk had.”

Elke dag gemiddeld 10km, soms iets meer, soms iets minder, maar op het eind van elke maand een dikke 300km op de teller. Daar is waar Pascale Cockhuyt (43) nu al duizend dagen of bijna drie jaar mee bezig is.

“Ik heb geen enkele keer overgeslagen. Ook niet toen ik het vliegtuig moest nemen en daardoor ’s nachts moest gaan lopen of toen ik 40 graden koorts had”, vertelt de Brugse. “Eén keer heeft het er wel heel hard om gespannen. In februari van dit jaar, toen een vriendin overleed. Toen dacht ik: wat is het nut hiervan. Maar ik heb doorgezet.”

Cockhuyt benadrukt dat running streaks van 1.000 dagen geen uitzondering zijn. “Wel integendeel, in Australië en de Verenigde Staten zijn er die al vijftig jaar elke dag gaan lopen”, zegt ze. Maar wat haar verhaal zo bijzonder maakt, is dat Cockhuyt volgens haar arts helemaal niet in staat zou zijn tot zo’n krachttoer. “Een zevental jaar geleden heb ik een ernstige enkelblessure opgelopen. Ik werd drie keer geopereerd. Volgens de dokter zou ik moeten leren leven met chronische pijn en zou ik nooit meer kunnen sporten.”

“Ik heb veel te danken aan mijn fantastische kinesist, maar ik ben ook gewoon te koppig om op te geven.” — © ktb

Dat eerste bleek niet overdreven, dat tweede maakte Cockhuyt zelf tot leugen. “Bij wijze van weddenschap probeerde ik toch eens te lopen. Toen 5km lukte, ging ik voor de 20km en daarna voor de marathon. En daarna dus voor deze running streak. En ja, mijn enkel doet nog steeds dagelijks veel pijn. Ik heb veel te danken aan mijn fantastische kinesist, maar ik ben ook gewoon te koppig om op te geven. Wellicht heeft dat te maken met mijn Spartaanse opvoeding. Medisch gezien is dit misschien niet de beste keuze, maar mijn arts is toch vooral blij dat hij ongelijk had.”

Steun krijgt ze niet alleen van de arts, maar ook vanuit haar directe omgeving. Zo ook van haar cliënten van vzw Wieder, de armoedevereniging waarvan ze al jarenlang de coördinator is. “Sommigen gaan zelfs meelopen. Ik denk ook wel dat er voor een aantal een waardevolle boodschap in zit: dat als je iets echt wil, je ook veel kan bereiken.”

Nu ze een mijlpaal bereikt heeft, denkt Cockhuyt nog niet meteen aan stoppen. “Mijn volgende doel is 29 augustus. Dan zal ik exact drie jaar onafgebroken elke dag gelopen hebben. Daarna zien we wel weer.”