OVERZICHT. Hoe zit het nu met die titelstrijd? Genk kan zich straks mits winst weer in het debat mengen

Wanneer kan Genk nog kampioen worden?

De eerste voorwaarde die Genk moet vervullen, is vanavond winnen tegen Club Brugge. Gebeurt dat niet, dan zijn ze definitief uitgeteld. Het kan dan wel nog op gelijke hoogte komen met Antwerp en Union, maar bij gelijke punten is Antwerp altijd kampioen omdat zij door de puntendeling na de reguliere competitie een half puntje benadeeld waren.

Bij winst vanavond moet Genk op de slotspeeldag de drie punten pakken in eigen huis tegen Antwerp en mag Union niet winnen van Club Brugge.

Wanneer is Antwerp kampioen?

Als het volgende week wint in Genk OF gelijkspeelt in Genk terwijl Union niet wint van Club Brugge OF verliest van Genk op voorwaarde dat Genk vanavond niet wint van Club Brugge én Union op de slotspeeldag verliest van Club Brugge.

Wanneer is Union kampioen?

Als het volgende week wint van Club Brugge terwijl Antwerp niet wint van Genk OF gelijkspeelt tegen Club Brugge terwijl Antwerp verliest van Genk, op voorwaarde dat Genk vanavond niet wint van Club Brugge.