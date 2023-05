Twee lopers met hartaanval naar ziekenhuis overgebracht tijdens 20 km door Brussel

In de meeste gevallen was een medische tussenkomst nodig voor kleinere problemen, zoals schaafwonden. 82 personen hadden verzorging nodig voor meer ernstige problemen, voornamelijk uitdroging en hittegerelateerde klachten. Zesendertig personen moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht, van wie er twee getroffen waren door een hartaanval en een onderkoeld was geraakt.

De 43ste editie van de 20 km door Brussel ging om 10 uur van start in het Jubelpark. Er hadden zich ongeveer 33.000 lopers en 5.600 wandelaars ingeschreven. Velen liepen onder de vlag van een van de 500 bedrijven, instellingen of verenigingen die op het parcours vertegenwoordigd waren.

Ook koningin Mathilde nam aan de wedstrijd deel. Zij stond als wandelaar aan de start. Haar zoon prins Emmanuel was een van de duizenden lopers. Premier Alexander De Croo nam eveneens deel en liep voor het Rode Kruis. Vrienden van de vrijdag naar België teruggekeerde Olivier Vandecasteele tekenden ook present, en konden op de steun van premier De Croo rekenen.

Bij de start van de wedstrijd was er een protestactie tegen TotalEnergies, een van de hoofdsponsors van de 20 km door Brussel.

© BELGA