IN BEELD. Afscheid in mineur voor Faris Haroun: Antwerp-boegbeeld zwaait met een lach én tranen supporters uit na laatste thuiswedstrijd

Geen afscheid in schoonheid voor Faris Haroun bij Antwerp. In zijn laatste thuiswedstrijd voor de Great Old maakte de 37-jarige aanvoerder een ereronde op de Bosuil, maar dat deed hij niet met de gehoopte titel op zak. Haroun nam na het laatste fluitsignaal wel nog zijn tijd om het Antwerpse publiek, dat een tifo had gemaakt voor zijn ‘capi’, te bedanken.

Faris Haroun neemt na dit seizoen afscheid van het profvoetbal als speler. De fans van Antwerp hadden voor hun kapitein een tifo in petto waarmee ze Haroun voor de wedstrijd tegen Union al bedanken voor de jarenlange inzet voor de club. “Capi voor het leven”, stond er te lezen. Na de wedstrijd volgde nog een emotioneel moment tussen speler en supporters. Na dit seizoen blijft hij wel actief binnen de club.

Faris Haroun speelde in totaal 158 wedstrijden voor Antwerp. De middenvelder is de enige overgebleven speler uit de kampioensploeg in tweede klasse van 2017. In dat jaar was Frédéric Duplus nog de aanvoerder van de Great Old. Na de promotie nam Haroun die rol over. Hij is samen met Ritchie De Laet en Koji Miyoshi ook de enige overlever van de gewonnen bekerfinale in 2020. Alleen De Laet speelde in die periode meer wedstrijden voor de Great Old.

© BELGA

© Isosport

© Isosport

© Isosport

© Isosport