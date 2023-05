VIDEO. Had Nieuwkoop voor deze trekfout op doorgebroken Ekkelenkamp geen geel maar rood moeten krijgen?

Een kwartier voor affluiten en bij een 1-0 stand voor Antwerp, steekt Arthur Vermeeren Ekkelenkamp diep. Nieuwkoop zit aan de verkeerde kant van zijn man en gaat héél even aan het truitje van Ekkelenkamp hangen, waarna de Nederlander gaat liggen. Bij Antwerp willen ze een rode kaart, want Nieuwkoop was de laatste man en Ekkelenkamp leek alleen op doel af te kunnen gaan. Maar Scheidsrechter Lambrechts is vastberaden: fout en een gele kaart voor Nieuwkoop. Union stond op dat moment al met tien man, nadat Lynen door een wilde tackle op diezelfde Ekkelenkamp zijn tweede gele kaart incasseerde.

