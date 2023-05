Jan Jambon over kinderopvang: “Het is een prioritair dossier dat op tafel komt bij begrotingsopmaak”

Jambon benadrukte dat er heel wat gebeurd is in het dossier van de kinderopvang. Het budget is de laatste tien jaar verdubbeld en dit jaar is het budget nog 115 miljoen recurrent verhoogd. Het gaat voor de minister-president om een prioritair dossier dat op de tafel zal liggen bij de besprekingen van de begroting 2024 in september. Daarbij zal de kwaliteit van de opvang, het optrekken van het aantal plaatsen en de aantrekkelijkheid van het beroep centraal staan, aldus de minister-president, die nog wees op het personeelstekort en de schaarste op de arbeidsmarkt. Hij refereerde ook naar het aanbod van Voka, dat Vlaamse bedrijven ook kunnen bijdragen aan de opvang.

Hij haalde ook uit naar de “oekazes” van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, die het budget voor de kinderopvang wil optrekken naar 2 miljard euro. Die brengen voor Jambon een oplossing niet dichterbij. De minister-president benadrukte dat hij nog een jaar wil werken en zo laat mogelijk in verkiezingsmodus wil gaan.

