Stembureaus gesloten in Turkije, Erdogan voorlopig aan de leiding

In Turkije zijn de stembureaus zondag omstreeks 16 uur onze tijd gesloten. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan staat aan de leiding in de tweede ronde van de presidentsverkiezing, met iets meer dan 40 procent van de stemmen geteld. Dat meldt het officiële agentschap Anadolu.

Volgens de voorlopige resultaten heeft Erdogan 57,1 procent van de stemmen, tegenover 42,9 procent voor zijn uitdager Kemal Kiliçdaroglu. Kemal Kilicdaroglu, de uitdager van zittend president Recep Tayyip Erdogan in de tweede ronde, heeft zijn medeburgers zondag nog opgeroepen om te gaan stemmen “om zich te ontdoen van een autoritair regime”. Hij zei dat nadat hij zijn stem had uitgebracht in de hoofdstad Ankara.

Erdogan ging stemmen in Istanboel, in het gezelschap van zijn echtgenote Emine. Hij verwacht dat de stemming “snel beklonken zal zijn”.

