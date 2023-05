Canal Grande in Venetië kleurt fluorescerend groen

Een deel van het Canal Grande in Venetië kleurt zondag fluorescerend groen. De politie vermoedt een actie van milieu-activisten en heeft een onderzoek geopend.

© AP

Luca Zaia, de president van de regio Veneto, bracht het verschijnsel onder de aandacht op Twitter. Het concentreert zich rond de Rialtobrug. Er volgt een spoedoverleg met de politie, meldde Zaia.

Het regionale milieu-agentschap neemt samen met de brandweer stalen om te analyseren welk product werd gebruikt.

Het is niet de eerste keer dat het Canal Grande groen kleurt. Kunstenaar Nicolas Garcia Uriburu was de eerste die de stunt uithaalde, in 1968. Tijdens de Biennale liet hij het kanaal fluorescerend oplichten, ook toen al om de aandacht te vestigen op het milieu.

Zondag vindt in Venetië de regatta Vogolonga plaats, met roeiboten, kano’s en gondels. Het evenement werd in 1974 in het leven geroepen als protest tegen de motorboten.