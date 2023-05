Kampioen spelen en 63 minuten later je CEO en sportief directeur ontslaan: speelt Bayern München paniekvoetbal of leggen ze de lat gewoon hoog?

Alsof Antwerp volgende week zondag kampioen speelt en een uur later Marc Overmans en Sven Jaecques de laan uitstuurt. Klinkt belachelijk, niet? Bij Bayern München is dit de harde realiteit. In plaats van de 33ste landstitel te vieren, mochten CEO Oliver Kahn en sportief directeur Hasan Salihamidžić hun bureau leegmaken. De lat hoog leggen of een potje paniekvoetbal?