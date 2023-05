Britse regering wil akkoord met supermarkten over prijsbeperking op basisproducten

Om de aanhoudend hoge inflatie te bekampen, is de Britse regering onderhandelingen gestart met de supermarkten om de prijzen op een aantal basisproducten te beperken. Dat schrijft The Sunday Times zondag.

De krant heeft het over een “aanpak in Franse stijl”, maar verschillende regeringsleden haasten zich wel om te zeggen dat het om een vrijwillige maatregel gaat, geen verplichting.

“Het gaat om constructieve gesprekken met de supermarkten over hoe we kunnen samenwerken, niet over enige vorm van verplichting”, aldus de minister van Volksgezondheid Steve Barclay aan de Britse zender BBC. Van prijscontrole door de overheid zou geen sprake zijn.

De prijsbeperking zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor producten als brood of melk. De Britse regering lijkt zich te willen spiegelen aan Frankrijk waar de supermarktketens zich sinds maart engageerden om de laagst mogelijke prijs te vragen voor een brede selectie producten, die ze dan zelf mochten uitkiezen maar wel de primaire levensbehoeften zouden dekken. Ook hier gaat het om een vrijwillige maatregel.

Van een akkoord in het Verenigd Koninkrijk is nog geen sprake. Critici waarschuwen dan weer dat de maatregel weinig effect dreigt te hebben, en zelfs schadelijk zou kunnen zijn voor kleinere spelers. Terwijl net meer concurrentie moet leiden tot lagere prijzen.

De Britse premier Rishi Sunak heeft van de strijd tegen de hoge levensduurte een van zijn prioriteiten gemaakt. Hij streeft naar een inflatie van rond de 5 procent tegen eind dit jaar, maar dat lijkt moeilijker te realiseren dan verwacht. In april stond de inflatie in het Verenigd Koninkrijk nog op 8,7 procent. Al drie maanden ligt ze hoger dan verwacht en breidt ze uit naar steeds meer domeinen van de economie, zoals boodschappen of telecomkosten.