Erdogan eist overwinning op in Turkse presidentsverkiezingen: “We zullen samen zijn tot aan het graf”

Recep Tayyip Erdogan (69) lijkt zich nog eens vijf jaar president van Turkije te mogen noemen. Hij riep zelf de overwinning uit in een toespraak nadat hij in de voorlopige uitslagen meer dan 50 procent van de kiezers achter zich kreeg.

Erdogan spreekt kiezers toe. — © EPA-EFE

“We zullen samen zijn tot aan het graf”, zei Erdogan tijdens zijn overwinningstoespraak. Want wie Turkije zegt, zegt Erdogan. Sinds 2003 heeft hij onafgebroken het land geleid. Eerst elf jaar als premier, sinds 2014 als president. Een functie die sinds zijn tweede ambtstermijn ook officieel die van regeringsleider inhoudt.

Het was de oppositie tot nu toe nooit gelukt om een vuist te maken tegen Erdogan. Tijdens de allereerste presidentsverkiezingen in 2014 haalde hij al in de eerste ronde meer dan 50 procent van de stemmen, wat volgens de oppositie mee te wijten was aan corruptie en beïnvloeding van de media. Ook in 2018 haalde hij tegen vijf kandidaten meteen de drempel van 50 procent.

Maar de uitdager van deze keer, Kemal Kilicdaroglu, leek lange tijd wél een vuist te kunnen maken tegen de zittende president. Hij kon Erdogan pijn doen met de slabakkende economie en de zware aardbeving die duidelijk maakte wat de impact is als je grote bouwcontracten aan je politieke vriendjes geeft.

In de peilingen leek Kilicdaroglu zelfs even voor te liggen. En hij slaagde er twee weken geleden in om voor het eerst een tweede ronde af te dwingen, door Erdogan van die 50 procent te houden. Maar met 49,5 procent voor Erdogan en slechts 44,9 voor Kilicdaroglu was het uiteindelijke resultaat veel slechter dan verhoopt.

De verkiezingsresultaten van zondag tonen een naar Amerikaans voorbeeld verdeeld land, met een voorkeur voor de linkse tegenkandidaat aan de kusten, in de steden en in het uiterste oosten van het land. Het meer rurale centrum van het land blijft het terrein waar Erdogan zijn grote voorsprong haalt.

Voorlopige resultaten

De voorlopige resultaten geven Erdogan 54,47%. “Onze natie heeft ons de verantwoordelijkheid toevertrouwd om het land de vijf volgende jaren te besturen”, zei Erdogan tegenover een enthousiaste menigte. Volgens hem zal de voornaamste oppositiepartij, die zich mee verenigde achter Kilicdaroglu, de slechte resultaten toeschrijven aan de kandidaat.

De centrumlinkse Kilicdaroglu probeerde in aanloop naar de tweede stemronde nog om het tij te keren door harde taal tegenover vluchtelingen te spreken. In de hoop de 5,2 procent kiezers van de intussen uitgeschakelde ultranationalistische presidentskandidaat naar zich toe te trekken. Maar die sprak intussen zijn steun uit voor Erdogan.

(Lees verder onder de foto)

Supporters van Erdogan vieren feest in Istanbul zondagavond — © REUTERS

Er waren natuurlijk nog de 8 miljoen Turken die tijdens de eerste stemronde niet waren gaan stemmen. En de kans dat sommige kiezers van Erdogan niet opnieuw zouden komen, omdat ze zich al gewonnen waanden. Maar de tweede ronde leek toch vooral een formaliteit te gaan worden.

Turkije is geen autocratie, maar kan zich door de stevige greep van de regering op de staatsmedia ook geen volwaardige democratie noemen. De toespraken van Erdogan werden telkens integraal uitgezonden, Kilicdaroglu kreeg in verhouding nauwelijks zendtijd.

De oppositie maakte melding van verkiezingswaarnemers die waren aangevallen en van mensen die twee keer mochten stemmen. Een zegezekere Erdogan liet zich filmen nadat hij zijn stem had uitgebracht terwijl hij geld uitdeelde aan zijn achterban. “Deze verkiezingen vinden plaats onder erg moeilijke omstandigheden”, zei Kilicdaroglu eerder op de dag.