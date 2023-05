Delirium in Liverpool, drama voor onze Leicester-Belgen: Everton wendt degradatie af op slotspeeldag, Leicester en Leeds zakken naar Championship

De inzet was hoog voor de start van de laatste speeldag in de Premier League. Everton, Leicester City en Leeds United speelden alle drie nog voor het behoud. Maar nu is de degradatiestrijd beslecht. Everton won thuis tegen Bournemouth met het kleinste verschil (1-0) en verwijst zo Leeds en Leicester, dat zelf ook won (2-1), naar de Engelse tweede klasse. Wat betekent dit voor onze landgenoten bij de ‘Foxes’?

Het was muisstil in het King Power Stadium na affluiten. Ondanks de overwinning tegen West Ham, zakt Leicester City naar de Championship. De Foxes hadden hun lot namelijk niet meer in eigen handen. De ploeg van Youri Tielemans deed wat het moest doen, maar kon door de thuisoverwinning van Everton de degradatie niet meer afwenden.

Zeven jaar nadat Leicester kampioen van Engeland werd onder Claudio Ranieri, is hun avontuur op het hoogste niveau afgelopen. Het is nog maar de tweede keer dat een voormalig landskampioen dat overkomt in de geschiedenis van de Premier League Voor het eerst sinds 2014 zullen de Foxes terug aantreden in de Engelse tweede klasse.

Timothy Castagne, Youri Tielemans en Wout Faes begonnen alle drie aan de allesbepalende laatste wedstrijd. Tielemans schilderde in de tweede helft nog een hoekschop op het hoofd van Faes, die de verlossende 2-0 binnenkopte. Maar ook hij kon het tij niet meer keren voor Leicester. Wat betekent de degradatie nu voor onze landgenoten?

Leegloop bij de Foxes?

Youri Tielemans is een van de grootste namen bij Leicester die volgend jaar op zoek zal gaan naar een nieuwe werkgever. De Rode Duivel is einde contract en kan binnenkort gratis vertrekken. Tielemans zou naar verluidt interesse hebben van Arsenal en Newcastle, maar ook AS Roma-coach José Mourinho zou hem graag inlijven.

Dennis Praet, die dit seizoen niet al te veel aan spelen toekwam, lijkt ook te vertrekken. Voor Praet zou een terugkeer naar België niet uitgesloten zijn. Zien we hem volgend jaar terug bij paars-wit?

De kans dat we Wout Faes en Timothy Castagne volgend jaar nog bij Leicester in de Championship aan het werk zullen zien, lijkt ook klein. Beide verdedigers zullen met het oog op hun interlandcarrière waarschijnlijk andere oorden opzoeken.

Wout Faes groet teleurgesteld het Leicester-publiek na affluiten. — © REUTERS

Everton liet geen steken vallen en mocht na afloop van hun wedstrijd tegen Bournemouth het behoud vieren in het eigen Goodison Park. De Toffees treden volgend seizoen voor de zeventigste keer op rij aan in de Premier League. Een hele campagne lang dreigde het een seizoen in mineur te worden voor Everton, maar uiteindelijk heeft de aanstelling van Sean Dyche de club gered van degradatie.

Onze landgenoot Amadou Onana degradeert dus niet. Al ligt zijn toekomst aan de blauwe kant van Liverpool nog niet vast. Door een sterk seizoen en WK kan de beresterke middenvelder rekenen op heel wat interesse van hoogaangeschreven clubs.

© REUTERS

Leeds United is de andere zakker in de Premier League. De traditieclub zat voor aanvang van hun wedstrijd in de meest vieze papieren. De Peacocks moesten op Ellan Road winnen tegen Tottenham, maar gingen kansloos onderuit met 1-4. Het Southampton van onze landgenoot Romeo Lavia was al zeker van degradatie uit de Premier League. Ook hij lijkt, na een sterk debuutseizoen, een transfer te kunnen maken.

