Opluchting nadat twee verdachten zijn opgepakt voor de moord op Tamara (33): één van de daders had een huissleutel

Familie en vrienden hebben zondag bloemen neergelegd aan het huis in de Schoolstraat in Sint-Niklaas, waar het lichaam van Tamara Engels op woensdag 17 mei werd gevonden. Een collega van de alleenstaande vrouw had die ochtend alarm geslagen, omdat ze niet op haar job was komen opdagen. De politie van Sint-Niklaas vond haar levenloze lichaam.

Huissleutel

© Verschooren.

Afgelopen donderdag kon de politie twee verdachten oppakken. Hoewel de twee uit het Gentse zouden zijn, gebeurde dat volgens lokale nieuwszender TV Oost in Charleroi. Het gaat om twee personen van 33 jaar en 36 jaar oud. De jongste man zou vroeger nog een relatie gehad hebben met de vrouw. Hij zou daardoor nog een sleutel gehad hebben, en raakte daarmee het huis binnen.

De daders zouden de moord vervolgens gecamoufleerd hebben als een wanhoopsdaad.

De husky van Tamara Engels was opgesloten in de bench, hoewel de hond normaal altijd vrij mocht rondlopen.

“Uit het onderzoek bleek dat in de woning van de vrouw een aantal spullen verdwenen waren”, zegt het parket. Het zou gaan om onder meer een laptop, en juwelen. Daarom werden de twee voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van roofmoord, en aangehouden.

De moeder van Tamara Engels is overleden, en haar vader woont in het buitenland. Hij keerde naar België terug, om het afscheid van zijn enige dochter te organiseren. Op Facebook bedankt hij de speurders van de politie van Sint-Niklaas en Gent, omdat ze de daders na vijf dagen konden vatten.

Tamara Engels werkte in een zonnebankcenter in Sint-Niklaas. “Ze was altijd goed gezind. Ze deed alles met hart en ziel”, zegt de zaakvoerster. “Het is zeer triest dat ze op zo’n manier van ons is weggerukt.”

Maandag organiseren vrienden een stille wake voor Tamara Engels. Donderdag wordt ze begraven in aula De Boek in Kieldrecht.