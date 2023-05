Jongeren dringen Gents recreatiedomein Blaarmeersen binnen: één jongere opgepakt

Een honderdtal jongeren zakte zondag af naar het Gentse recreatiedomein de Blaarmeersen. “Eén groep had zich volgens de regels ingeschreven. Een andere groep niet”, bevestigt Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie.

De jongeren zorgden ook voor overlast. De politie kreeg verschillende aangiften binnen van gauwdiefstallen. Eén jongere is gearresteerd en meegenomen naar het commissariaat. De politie onderzoekt nog hoe de jongeren zijn binnengeraakt. “We proberen te achterhalen of ze over of onder het hek zijn geklommen en of ze geweld hebben gebruikt. We leggen alle gegevens samen om te kijken wie verantwoordelijk is”, aldus De Sutter.

Sinds dit jaar staat er een hek rond de zwemzone op het recreatiedomein. Dat hek kwam er nadat er vorige zomer enkele vechtpartijen hadden plaatsgevonden.

