Wereldrecord langste robotketen ooit gevestigd op festival Nerdland

Onderzoekers en academici van de VUB en van het onderzoekscentrum imec zijn erin geslaagd om samen met de bezoekers van het Nerdland Festival een plek te veroveren in het Guinness World Records, het vroegere Guinness Book of Records. Ze maakten een keten van 334 zelfontworpen robots.

Nerdland is het grootste openlucht wetenschapsfestival van België en vond van vrijdag tot zondag plaats op het Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Met zijn recordpoging wilde de onderzoeksgroep BruBotics van de VUB robots dichter bij de mensen brengen. “Onze doelstelling was vooral deelnemers op een interactieve manier kennis te laten maken met robots”, zegt professor Bram Vanderborght. “En we zijn trots dat dat gelukt is.”

Bezoekers van het Nerdland Festival hielpen mee met het in elkaar steken, het programmeren en het versieren van de robots. Er kon een keten van 334 aaneengesloten robots worden gebouwd, die reageren op licht met de sensoren die zijn ingebouwd. Dat is belangrijk, want om het record te behalen, moesten de robots reageren op iets in hun omgeving.

Om te vermijden dat er een 35 meter lange rij van robots zou worden gevormd, stond de robotketen op een sokkel. Die toren met robots zal binnenkort te bewonderen zijn in Technopolis, het doecentrum voor wetenschap en technologie in Mechelen.