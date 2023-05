Terug naar 17 mei 2011. In een rechtstreeks onderling duel moesten Genk en Standard uit maken wie kampioen werd. Dat was spannend. Maar wat we zondag vanaf 18.30 uur krijgen, wordt nog zoveel spannender.

Heerlijk die Champions’ Play-offs met vier. Nog leuker dat op de allerlaatste speeldag drie van de vier deelnemers nog kampioen kunnen worden. Is het puur voetballend niveau van deze kampioeneneindronde steeds poverder, dan gaat de spanning crescendo naar boven.

Antwerp liet het zondag liggen en het is de vraag in hoeverre de spelers hiervan herstellen. Trainer Mark van Bommel heeft als speler voor hetere vuren gestaan. Hij zal wel voor de rust proberen te zorgen. Toch deed hij zondag iets vreemds toen hij er tegen tien spelers van Union de geblesseerde aanvaller Vincent Janssen door middenvelder Mandela Keita verving. Hij ontkende dat hij de 1-0 wilde verdedigen in plaats van met een numerieke meerderheid de 2-0 te zoeken. Het wedstrijdplan dat uitgaat van een stevige organisatie leverde dit seizoen al 20 clean sheets op maar lukte deze keer niet.

Met het oog op het duel van zondag in Genk mist Antwerp alvast de speler die voor creativiteit zorgt. Calving Stengs moet geschorst toekijken. Zoals al eerder aangegeven heeft Antwerp zijn beste periode achter zich en is het steeds meer harken. De hiaten in het team komen weer meer aan de oppervlakte. Maar, en dat moet de ultieme motivatie zijn, de rood-witten hebben het nog steeds zelf in handen. Winnen in Genk en het is kampioen. Zo simpel is het. Maar zo simpel was het zondag tegen Union ook. Een zwak Union overigens. Maar het lukte niet. Tijd voor oplapwerk.

© BELGA

Union moet het zondag in het Dudenpark tegen het uitgetelde Club Brugge opnemen. De Brusselaars waren op de Bosuil ongekend zwak. Ze misten al Teddy Teuma en Victor Boniface die uiteindelijk niet helemaal fit inviel. Siebe Van der Heyden en Yorbe Vertessen raakten geblesseerd, Senne Lynen is na zijn rode kaart geschorst. Boniface zien we nog fit geraken, een enkelblessure kan wel worden opgelapt. Maar de rest? Er dreigt zelfs een tekort aan Belgen zodat er onervaren junioren op de bank moeten plaatsnemen. Het zou wat zijn: Union kampioen nadat het dit seizoen niet één keer aan de leiding stond.

Club Brugge is uitgeteld maar niet uitgeblust. Bovendien was het opmerkelijk hoe op de Brugse tribunes een anti-Antwerpsfeertje heerste. Toen Genk scoorde, zongen de Brugse fans massaal ‘Antwerp-marginalen’. Van teleurstelling was bij de blauw-zwarte fans niet veel sprake. Het is duidelijk dat ze Antwerp de titel niet gunnen. We nemen aan dat Club zondag op Union alweer volle bak zal gaan zoals het al de hele play-offs doet. Maar de gebrekkige afwerking en te veel defensieve fouten resulteren in een 3 op 15. De uittredende landskampioen recupereert alvast de uit schorsing terugekerende Noa Lang.

© BELGA

Ook KRC Genk speelde een wedstrijd die zijn trainer niet kon bekoren. Maar nadat het in de openingswedstrijd van het seizoen onverdiend in Jan Breydel verloor, ging het er deze keer na een zeer matige prestatie met de drie punten aan de haal. De Genkenaars blijven problemen hebben met een wedstrijd te controleren. Ze slaagden er niet in bij een 0-1 voorsprong de lijnen dicht bij elkaar te houden waardoor er eerder een nederlaag dan een winstpartij in de lucht hing. Ook hier geldt evenwel dat het beter moet.

De drie titelkandidaten slepen zich naar het seizoenseinde. Union heeft er 57 wedstrijden opzitten, Antwerp 52 en KRC Genk 43. De Limburgers zouden in principe het meest fris moeten zijn maar geven die indruk niet.