Wereldleiders feliciteren Erdogan met herverkiezingen: “Logisch resultaat”

Verschillende wereldleiders hebben in de loop van de avond hun felicitaties aangeboden aan de vertrekkende Turkse president Recep Tayyip Erdogan, in sommige gevallen zelfs nog voor de officiële bekendmaking van de resultaten door de Turkse Hoge Verkiezingscommissie (YSK). Dit was met name het geval voor de Franse president Emmanuel Macron en de Russische president Vladimir Poetin.

Emmanuel Macron feliciteerde Recep Tayyip Erdogan en zei dat “Frankrijk en Turkije enorme uitdagingen hebben om samen aan te gaan”. Onder deze “uitdagingen” noemde de Franse president op Twitter de “terugkeer van de vrede in Europa, de toekomst van ons Euro-Atlantisch bondgenootschap en de Middellandse Zee”. “Met president Erdogan, die ik feliciteer, zullen we verder gaan”, voegde het Franse staatshoofd eraan toe.

De Russische president Vladimir Poetin was een van de eersten die Recep Tayyip Erdogan feliciteerde en sprak van een “logisch resultaat” dat een “duidelijk bewijs” vormt van de steun van de bevolking voor zijn beleid. “Uw overwinning bij deze verkiezingen is het logische resultaat van uw toegewijde werk aan het hoofd van de Turkse Republiek, een duidelijk bewijs van de steun van het Turkse volk voor uw inspanningen om de soevereiniteit van de staat te versterken en een onafhankelijk buitenlands beleid te voeren”, aldus Poetin in een verklaring die op de website van het Kremlin werd gepubliceerd.

Even later stuurde ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een boodschap de wereld in, gericht aan de Turkse president. “We hopen op een verdere versterking van het strategisch partnerschap ten voordele van onze twee landen, alsook op een versterking van onze samenwerking voor de veiligheid en stabiliteit van Europa”, schreef hij op Twitter.

Ook Charles Michel, president van de Europese Raad, feliciteerde Erdogan zondagavond via Twitter. “Gefeliciteerd @RTErdogan met uw herverkiezing als president van Turkije. Ik kijk ernaar uit om in de komende jaren opnieuw met u samen te werken om de betrekkingen te verdiepen”, klinkt het

