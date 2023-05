LA LIGA. Atlético Madrid hijgt in nek van Real na zege tegen Sociedad, Espanyol degradeert na late gelijkmaker tegen Valencia

In La Liga waren ze zondag aan de voorlaatste speeldag toe. Met Espanyol is er nu ook een tweede degradant bekend in Spanje. Atlético nadert na een makkelijke zege dan weer tot op één punt van stadsgenoot Real. Tot slot was er nog overwinning voor landskampioen Barcelona.

Antoine Griezmann effende het pad voor de thuisploeg, Nahuel Molina deed de boeken dicht. De aansluitingstreffer van ex-Gentenaar Alexander Sorloth in de slotfase kwam te laat. Axel Witsel en Yannick Carrasco knokten 90 minuten lang mee voor de overwinning.

Desondanks verzekerde Sociedad zich door de nederlaag van eerste achtervolger Villarreal wel van de vierde plaats en het laatste ticket voor de Champions League. Atlético Madrid blijft Real Madrid het vuur aan de schenen leggen in de strijd om de tweede plaats in La Liga. Het is derde met 76 punten, één eenheid minder dan Real.

Zure degradatie voor Espanyol

Cesar Montesen Martin Braithwaite wisten de openingstreffer van Diego Lopez uit, maar Samuel Lino hield op het nippertje nog een punt in Mestalla. Espanyol had lang zicht op de overwinning, maar het liep uiteindelijk op een enorm zure manier tegen de degradatie aan.

Espanyol prijkt op een speeldag van het einde op de negentiende en voorlaatste plaats met 36 punten en is na hekkensluiter Elche de tweede degradant. De kloof met Celta de Vigo, de eerste ploeg in veilige haven op de zeventiende plaats met 40 punten, is niet meer te overbruggen.

© EPA-EFE

Domper voor Barça

Barcelona won makkelijk met 3-0 van Mallorca, maar zag Alejandro Balde wel geblesseerd uitvallen. De jonge linksachter blesseerde zich aan de rechterenkel. Hij zal daardoor zo’n zes à zeven weken uit de roulatie zijn, zo kondigde de Catalaanse club aan in een persbericht.

“Balde heeft een gedeeltelijke scheur opgelopen in het externe ligament van zijn rechterenkel. Zijn onbeschikbaarheid wordt op zes tot zeven weken geschat”, deelde Barça mee op Twitter.

In de 14de minuut ging de Senegalese aanvaller Amath Ndiaye door op Balde, wat hem na raadpleging van de VAR op een rode kaart kwam te staan. De 19-jarige verdediger kon niet verder en verbeet de pijn toen hij het terrein verliet.

© EPA-EFE

De vijfvoudige Spaanse international zal op die manier geen deel uitmaken van de volgende selectie van la Roja, die op 2 juni bekendgemaakt wordt met het oog op de Final Four in de Nations League, die medio juni in Nederland plaatsvindt.

Onder de hoede van Xavi groeide Balde uit tot onbetwistbare titularis bij de Spaanse landskampioen, met veteraan Jordi Alba als kind van de rekening. De Spaanse linksback kreeg net als kapitein Sergio Busquets wel een passend afscheid in Camp Nou.