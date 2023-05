Speler van het Jaar Kylian Mbappé stelt PSG-fans gerust: “Ook volgend seizoen speel ik bij PSG, ik ben hier tevreden”

De twijfels kunnen de vuilnisbak in: als we Kylian Mbappé mogen geloven, speelt de Fransman ook volgend seizoen nog voor Paris Saint-Germain. Dat maakte de Franse sterspeler zondagavond zelf bekend, toen hij voor de vierde keer op rij verkozen werd tot Speler van het Jaar in de Ligue 1.

Kylian Mbappé, die tot 30 juni 2025 onder contract staat bij PSG, gaf deze zondag tijdens de uitreiking van de Speler van het Jaar-trofee meteen duidelijk. Gevraagd naar zijn toekomst in Parijs, maakte de PSG-spits een einde aan de spanning door te verklaren dat hij volgend seizoen nog steeds in het Parc des Princes te bewonderen is. “Volgend jaar speel ik bij PSG.” Erg veel uitweiden wou de Fransman ook niet doen, maar de boodschap was duidelijk. “Ik ben hier zeer tevreden. Ik ben de beste speler, dat is het belangrijkste. Ik lig hier nog onder contract, dus ik blijf hier.”