VIDEO. En plots gaan 22 voetballers na het eerste fluitsignaal op het gras zitten: Brazilianen steunen Vinicius na racisme-rel

Real-spits Vinicius Junior werd vorige week zwaar racistisch belaagd in een wedstrijd bij Valencia. Dat leidde tot een golf aan verontwaardiging in binnen- en buitenland. Zijn schorsing na een rode kaart werd kwijtgescholden en Valencia werd gestraft. Maar ook in zijn thuisland kwam het incident zwaar aan. Het leidde tot een staking tijdens de match tussen Flamengo en Cruzeiro, waarbij de spelers de eerste 36 seconden op het gras gingen zitten.