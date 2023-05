Tussen Messi en Mbappé: Loïs Openda krijgt plekje in Frans Team van het seizoen

Speler van het seizoen was iets te hoog gegrepen voor Loïs Openda, maar de Rode Duivel kreeg wel z’n plekje in het elftal van het seizoen in de Ligue 1. Openda bekleeft er de spitspositie, geflankeerd door PSG-sterren Lionel Messi en Kylian Mbappé. Niet slecht.

Het debuutseizoen van Openda in de Ligue 1 was een serieuze voltreffer. De spits scoorde maar liefst twintig keer en had daarmee een groot aandeel in de verrassende tweede plaats van Lens in de Ligue 1. De Noord-Fransen spelen daardoor volgend seizoen Champions League-voetbal.

In het Ligue 1 Team van het Seizoen kreeg Openda nog drie ploegmaats van Lens bij zich. Naast Openda zijn dat doelman Brice Samba, verdediger Kévin Danso en middenvelder Seko Fofana. Zo levert Lens in dat team evenveel spelers af als landskampioen PSG. Zij zien wingbacks Achraf Hakimi en Nuno Mendes en aanvallers Mbappé en Messi beloond worden. De drie overige spelers zijn Khépren Thuram (Nice), Chancel Mbemba en Valentin Rongier (beiden Marseille)