Loekasjenko nodigt andere landen uit voor Uniestaat met Rusland: “Er zullen kernwapens zijn voor iedereen”

“Niemand kan er iets op tegen hebben dat Kazachstan en andere landen even nauwe betrekkingen hebben met de Russische Federatie als wij”, zei Loekasjenko voor de camera. “Het is dan ook heel eenvoudig. Sluit u aan bij de Uniestaat van Wit-Rusland en Rusland. Dat volstaat: er zullen kernwapens zijn voor iedereen.”

De Uniestaat is een supranationale entiteit die bestaat sinds 1999. Rusland en Wit-Rusland ondertekenden toen een akkoord voor een uitgebreid samenwerkingsverband dat onder meer betrekking heeft op economie, informatie, technologie, landbouw en grensbeveiliging.

Het interview met Loekasjenko werd zondag uitgezonden op de Russische televisie. Wanneer het werd opgenomen, is niet helemaal duidelijk. De Wit-Russische president is sinds donderdag op bezoek in Moskou. Gisterenavond zou hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, althans volgens een Russische oppositieleider.

Kernwapens in Wit-Rusland

Wat Loekasjenko concreet bedoelde met zijn uitnodiging van andere landen voor de Uniestaat is niet heel duidelijk, maar zijn uitspraken kennen wel een opvallende timing. Donderdag gaf de Wit-Russische president nog toe dat de overdracht van enkele tactische kernwapens van Rusland naar Wit-Rusland was begonnen. Poetin had in maart al aangekondigd dat Moskou tactische kernwapens wou positioneren op Wit-Russisch grondgebied. De aankondiging leidde tot veel kritiek van de internationale gemeenschap.

Zogeheten “tactische” kernwapens kunnen enorme schade aanrichten, maar over een kleiner gebied dan “strategische” kernwapens.