Pijnlijk! Stadionspeaker tegenstander feliciteert HSV met promotie naar Bundesliga, maar die komt er (nog) niet

De ontknoping van de 2ⁿd. Bundesliga zondag was razend spannend. Om 17.22 werd de wedstrijd tussen Sandhausen en HSV afgefloten. Hamburg had die partij met 0-1 gewonnen. Virtueel was HSV gepromoveerd naar de Bundesliga, want op dat moment had HSV-concurrent Heidenheim, op bezoek bij Jahn Regensburg, nog twee goals nodig om te promoveren.

De meegereisde supporters uit Hamburg bestormden het veld met een haast bezeten fanatisme, en de speaker van SV Sandhausen feliciteerde de bezoekers al met de promotie. Op het veld sloeg de sfeer intussen helemaal om: Heidenheim maakte 2-2, er werden elf minuten blessuretijd bijgeteld. U raadt vast wel wat er nadien gebeurde? Juist, Heidenheim maakte 2-3 en zo promoveerden zij en niet HSV rechtstreeks naar de Bundesliga.

HSV eindigde zo derde en kan nu wel nog promotie afdwingen via barragematchen tegen Stuttgart, het nummer 16 uit de Bundesliga. Twee rechtstreekse duels zullen uitmaken wie volgend seizoen in de Bundesliga speelt. “Toen de fans het veld opliepen, dacht ik dat we gepromoveerd waren. Toen hoorden we dat de andere wedstrijd nog bezig was. Het werd 2-2 en 2-3, en daar sta je dan, met 66 punten. Dat is vandaag moeilijk te verwerken, maar morgen gaan we ons opmaken voor die twee wedstrijden”, klonk het bij een teleurgestelde Jonas Meffert van HSV.

Excuses

De veldbestorming op zich was pijnlijk, maar de felicitaties van de stadionspeaker maakte het alles nog wat erger. SV Sandhausen excuseerde zich dan ook via een statement.“SV Sandhausen is zich bewust van de risico’s en de reikwijdte van zulke aankondigingen en verontschuldigt zich daarom bij dezen aan HSV en de supporters in het station voor de onjuiste aankondiging.”