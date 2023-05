Napoli mag op zoek naar een nieuwe coach: kampioenenmaker Spalletti vertrekt

Erg opvallend is het nieuws niet. Spalletti tipte vorige week zelf al “dat de beslissing al was genomen”, “maar de club dat zelf naar buiten moest brengen.” Dat is zondagavond dus gebeurd.

“Spalletti is een vrije man. Als iemand naar jou toekomt en je zegt: ‘Ik heb het maximum gegeven, een cyclus in mijn leven is afgerond, ik heb een contract bij jullie maar zou liever een sabbatjaar nemen’. Wat zou jij doen? Zou jij je daartegen verzetten?”, vertelde De Laurentiis tijdens een uitzending op de Italiaanse tv-zender Rai 3.

De Laurentiis is al op zoek naar een opvolger voor de 64-jarige Spalletti, die twee jaar werkzaam was bij Napoli en de oudste trainer die een Scudetto kon binnenhalen. In de Italiaanse wandelgangen wordt Luis Enrique genoemd als mogelijke opvolger.