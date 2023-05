Feest van Limburg tot Gent: Turkse gemeenschap komt massaal op straat om overwinning van Erdogan te vieren

Onder meer in de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder was het groot feest — © zb

De steun voor Erdogan is groot in België. In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen had hij al 72 procent van de stemmende Turken in België achter zich gekregen. Het zal u dan ook niet verbazen dat het gisteren groot feest was toen bekendraakte dat de Turkse president zich mag opmaken voor een nieuwe ambtstermijn. Een overzicht.

In de voormalige Limburgse mijngemeenten leeft een grote Turkse gemeenschap die zondagavond massaal op straat kwam. Nog voor alle stemmen geteld waren, barstte het feest los in Heusden-Zolder, Genk, Eisden, Winterslag en Beringen. Luid toeterend en zwaaiend met Turkse vlaggen reden de Turken af en aan.

In Heusden-Zolder werd zelfs vuurwerk afgestoken. Het feest baadde er in een rode gloed van bengaals vuur. De Koolmijnlaan werd bij momenten deels afgesloten. Ook de politie was massaal aanwezig, maar liet begaan. “We zijn zo blij dat ze ons laten feesten. Daar zijn we dankbaar voor”, zeggen Fathi en Orhan die vanuit Genk naar Heusden afzakten. De festiviteiten verliepen er al bij al vlot.

Incidenten in Winterslag

In de Stalenstraat in Winterslag liep het feest wel even uit de hand toen enkele quads en auto’s een stuk van de straat als driftzone begonnen te gebruiken. Ook werden er rookbommetjes gegooid en gingen enkele voor- en tegenstanders van Erdogan met elkaar op de vuist. De politie kwam tussenbeide maar arresteerde niemand.

“Aanvankelijk was de sfeer nog vrolijk”, zei Kaatje Goyens die met haar gezin in de Stalenstraat woont. “We dachten dat het om een trouwfeest ging. Er werd rond 18 uur geclaxonneerd en gedanst op de kruispunten. Maar om even over 20 uur sloeg de sfeer om. Er werden rookbommen gebruikt, mensen met quads kwamen zich laten gelden en er werd zelfs een stuk straat als driftzone gebruikt. Aan hoge snelheid werd er langs mensen, die op het terras zaten, gereden. We zijn met onze kinderen dan ook onmiddellijk naar boven gegaan.”

Zoals WK voetbal

In de Brusselse gemeente Schaarbeek deden de vreugdetaferelen voor de overwinning van Erdogan terugdenken aan het WK voetbal toen Marokkaanse supporters de straat optrokken om de successen van hun land te vieren. Turken troepten er zondagavond samen op straat om te feesten en te dansen. Turkse vlaggen en vlaggen met de beeltenis van Erdogan wapperden in het rond. In tegenstelling tot het WK werden er geen grote incidenten gemeld.

In Antwerpen was de Brederostraat het decor van de festiviteiten. De viering ging er gepaard met bengaals vuur, vuurwerk, Turkse vlaggen en het geluid van getoeter door de straten. De Brederodestraat was daardoor een tijdlang versperd, ook het tramverkeer ondervond hinder.

Ook in Gent ging de overwinning van Erdogan allesbehalve onopgemerkt voorbij. Van de Dampoort tot het Van Beverenplein waren er overal claxonnerende auto’s te horen en Turkse vlaggen te zien. Verschillende straten werden een tijdlang geblokkeerd.De politie hield op verschillende plaatsen een oogje in het zeil en was zichtbaar aanwezig op straat. “Onze ploegen monitoren de situatie in de hele binnenstad”, zei woordvoerder Dirk De Sutter gisterenavond. “Er zijn geen incidenten geweest.”