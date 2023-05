Meer toeristen aan de kust tijdens pinksterweekend

De toeristische sector aan de kust blik tevreden terug op het verlengde pinksterweekend. Dankzij het mooie weer zakten heel wat toeristen af naar zee. Zo ontving de kust 270.000 dagtoeristen, een stijging van 15 procent tegenover het pinksterweekend vorig jaar. De drukste dagen aan zee waren zaterdag en zondag, goed voor telkens ruim 100.000 dagtoeristen.

In totaal noteerde de kust 400.000 toeristische overnachtingen. “Dat is een stijging van 5 procent in vergelijking met het pinksterweekend van 2022”, klinkt het bij Westtoer. “Met een gemiddelde bezetting van 85 à 90 procent hebben ook de kusthotels een geslaagd verlengd weekend achter de rug. Dit is hetzelfde niveau als in 2022. De situatie van de hotelbezetting verschilt wel van badplaats tot badplaats.”