Geen 5,49 euro meer voor flesje water: Plopsaland verlaagt prijs (een beetje)

5,49 euro. Zoveel kostte een flesje water van 50 centiliter in Plopsaland De Panne. Tot voor kort, want het pretpark lijkt nu toch gezwicht voor de kritiek op sociale media. Al is de prijsverlaging niet spectaculair: vanaf nu kost een flesje 5 euro, waarvan er 50 cent als statiegeld dient. Dat heeft de gespecialiseerde pretparksite Looopings ontdekt.

Op sociale media was er vorig jaar veel kritiek op de prijs: “5,49 euro voor een flesje water? Schandalig”, klonk het op Twitter. Ook toen was 50 cent van de prijs al statiegeld. De prijs ligt nu dus een halve euro lager. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het terugvragen van het statiegeld. Dat betekent ook dat ze daar mogelijk voor in de rij moeten gaan staan.

De beslissing om de prijs te verlagen is genomen door het nieuwe management van de Plopsagroep. Eerder werden onder meer CEO Steve Van den Kerkhof samen met zijn twee rechterhanden de deur gewezen. Ook in de andere Plopsa-parken in België - Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo en Plopsa Station Antwerp - wordt de prijsverlaging doorgevoerd.