Is Neymar, afwezig op titelfeest PSG, op weg naar Engeland? “Pep Guardiola belde hem om z’n intenties te horen”

Ligt de toekomst van Neymar in Engeland? Volgens L’Equipe zou het wel goed kunnen. Volgens de Franse site kreeg de Braziliaanse superster een telefoontje van Manchester City-coach Pep Guardiola om te polsen naar de winger z’n intenties. Die zou niet weigerend staan tegenover een vertrek bij de Franse landskampioen. Tijdens het titelfeest van PSG zond Neymar alvast z’n kat...

Zaterdagavond werd Paris Saint-Germain opnieuw Frans kampioen. Zonder Neymar, de Braziliaanse sterspeler herstelt nog van een enkeloperatie die hij in februari onderging. Maar ook op het titelfeest ontbrak de Braziliaan. Daags nadien dook hij dan wel weer op in Monaco voor de Formule 1. Waar hij “blij was met z’n rustdag om z’n vriend Lewis Hamilton aan te moedigen.” Zet Neymar zichzelf buitenspel?

Engelse interesse

Neymar werd op de race gespot door de Braziliaanse televisie, die Neymar vroeg naar z’n toekomst. Met beide teams uit Manchester (City en United), Chelsea en Newcastle United is er genoeg interesse uit Engeland. “Vandaag ben ik hier in Monaco, Neymar had plezier. Daarna ga ik naar huis”, lachte de superster het nog wat weg.

Maar volgens L’Equipe is de 31-jarige Braziliaanse international, die bij PSG onder contract staat tot 2027, niet vijandig staat tegenover een vertrek deze zomer. Volgens de Franse site kreeg Neymar een telefoontje van Manchester City-manager Pep Guardiola, die kwam peilen wat zijn intenties zijn.

Maar ook Manchester United heeft verregaande interesse in Neymar. United plaatste zich voor de Champions League en heeft met Casemiro als ambassadeur, teamgenoot en goeie vriend van “Ney” in de Braziliaanse selectie, misschien een voordeel.

Verlaat Neymar komende zomer de Franse hoofdstad, of blijft hij toch? Door het ontbreken op het titelfeest liet hij alvast geen te beste indruk na.