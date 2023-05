Noa Lang bij Nederland opgeroepen voor Nations League ‘Final Four’, Bart Verbruggen met U21 naar EK

“Deze finaleronde van de Nations League is een kleine eindronde. En zo benaderen wij hem ook”, blikte Koeman vooruit. “We moeten dus rekening houden met blessures en afvallers. Omdat we aan het einde van het seizoen zitten, is het lastig om spelers last minute op te roepen. Daarom hebben we ervoor gekozen om 26 spelers uit te nodigen. Dat geeft ons de mogelijkheid om eventuele personele problemen op te vangen.”

De vier deelnemers aan de Final Four van de Nations League moeten de UEFA op 5 juni, volgende week maandag, doorgeven welke 23 spelers tot de definitieve selectie zullen behoren. Drie spelers moeten dus nog afvallen, maar ze blijven wel bij de kern in geval van ernstige blessures of ziekte. Tot kort voor de eerste wedstrijd kan er gewisseld worden.

Nederland treft Kroatië in de halve finale op woensdag 14 juni in De Kuip in Rotterdam. Spanje en Italië spelen een dag later de tweede halve finale in de Grolsch Veste in Enschede. Op zondag 18 juni wordt de finale in Rotterdam gespeeld en de troostfinale in Enschede. Speelt Noa Lang, de laatste weken terug op dreef bij Club Brugge, daar een belangrijke rol in?

Frankrijk won de vorige editie van de Nations League. In de finaleronde in oktober 2021 versloegen ‘Les Bleus’ eerst de Rode Duivels (3-2) en vervolgens Spanje (2-1) in de finale.

Belgische linken bij U21

Anderlecht-doelman Bart Verbruggen gaat mee met de Nederlandse beloften naar het EK in Roemenië en Georgië volgende maand, net als Jurgen Ekkelenkamp (Antwerp) en Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht). Bjorn Meijer van Club Brugge is er niet bij.

De twintigjarige Verbruggen brak na Nieuwjaar helemaal door bij Anderlecht. Hij schitterde ook in de Conference League en staat intussen in de belangstelling van meerdere Europese (top)clubs. Hij speelde dit seizoen 24 officiële duels voor Anderlecht, en nog 13 voor de RSCA Futures in 1B. Omdat paars-wit zich niet kon plaatsen voor de play-offs in de Jupiler Pro League zit hij intussen wel al vijf weken zonder competitie.

De 23-jarige Ekkelenkamp strijdt met Antwerp nog volop voor de landstitel. Zondag miste de Great Old een gouden kans op het kampioenschap tegen Union (1-1). Komende zondag kan bij winst in Genk de titel alsnog een feit zijn. Ekkelenkamp is al het hele seizoen een vaste waarde bij Antwerp en zit aan 39 officiële wedstrijden dit seizoen.

Nederland werd op het EK U21 ingedeeld in groep A, met ook de Jonge Duivels van bondscoach Jacky Mathijssen. Portugal en gastland Georgië vervolledigen de poule. De teams spelen hun drie groepswedstrijden in de Georgische hoofdstad Tbilisi.