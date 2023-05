Vlaming gooit gemiddeld 34 kg voedsel per jaar weg, vanaf volgend jaar mag organisch afval niet meer in restafvalzak

Vlaamse gezinnen gooien jaarlijks 224.027 ton eetbaar voedsel weg, of gemiddeld zo’n 34 kilo per Vlaming. Dat zegt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maandag.

Het leeuwendeel van de voedselresten komt terecht in de restafvalzak en wordt verbrand, terwijl het volgens OVAM nuttig zou kunnen worden ingezet door de voedselresten bij het gft te gooien, wat de basis vormt voor compost. Het probleem moet volgend jaar sterk verminderen, want vanaf 1 januari 2024 wordt selectieve inzameling verplicht, kondigt OVAM aan.

“Wanneer we omrekenen hoeveel geld het voedselverlies kost, zien we dat elk gezin ongeveer 369 euro aan voeding weggooit: het equivalent van twee tot drie volle winkelkarren. Dat staat toch behoorlijk in contrast met het feit dat meer dan 60 procent van de Vlamingen zegt moeite te hebben met voedsel weg te gooien”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM.

Verplicht sorteren

Het weggegooide voedsel wordt niet zinvol gerecupereerd, maar het grootste deel - zo’n 26 kg per inwoner - komt terecht in de restafvalzak. Slechts 11,7 procent komt terecht bij het gft en 10 procent op de composthoop.

Voedselresten kunnen nochtans gevaloriseerd worden door ze om te zetten in zaken als dierenvoeder, biogas of compost. Om dit te verbeteren zal er vanaf volgend jaar een verplichting komen op selectieve inzameling in Vlaanderen.

“Organisch afval zal verplicht apart gehouden moeten worden. Dit hoeft niet enkel via een gft-inzameling te gebeuren. Ook het stimuleren van thuis composteren kan een manier zijn om voedselafval te valoriseren en voedsel uit de restafvalzak te mijden”, zegt de OVAM-woordvoerder. De verplichting zal zowel gelden voor bedrijven als voor gezinnen.