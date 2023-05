Bondsparket versnelt procedure en vraagt twee wedstrijden schorsing voor Union-middenvelder Senne Lynen

Zondag werd Union-middenvelder Senne Lynen in de titelclash tegen Antwerp met een rode kaart van het veld gestuurd na een tackle op Jurgen Ekkelenkamp. Normaal gezien komt het voorstel voor de minnelijke schikking voor zijn mogelijke schorsing pas op de eerste werkdag na de wedstrijd -door de feestdag in dit geval dinsdag- maar het bondsparket versnelt de procedure zodat er zeker voor de laatste speeldag duidelijkheid is. Daarom werd maandagmiddag al een voorstel tot minnelijke schikking gedaan. Het bondsparket vraagt twee wedstrijden schorsing (zonder uitstel) en 2.000 euro boete. “Hij raakte licht de bal, maar ook vol met de studs de zijkant van het been van Ekkelenkamp. Gezien de intensiteit en de impact werd de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar gebracht”, klinkt het in de motivering.

Als Union de minnelijke schikking weigert, wordt Lynen normaal gezien dinsdag opgeroepen. Neemt het disciplinair comité dan een beslissing waarmee de club niet akkoord gaat, kan Union tot uiterlijk donderdag in beroep gaan. Dan komt de zaak op vrijdag opnieuw voor voor de disciplinaire raad. Als de zaak vertraging zou oplopen, kan er ook een extra zitting worden ingepland op zaterdag zodat er zeker duidelijkheid is voor de laatste speeldag op zondag.

Voorlopig ziet het er dus naar uit dat Union niet op Lynen kan rekenen in de belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge komende zondag.