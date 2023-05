21-jarige jongeman probeert twee agenten aan te rijden tijdens verkiezingsfeest voor Erdogan in Heusden-Zolder

Tijdens het overwinningsfeest voor Erdogan heeft een bestuurder zondagavond geprobeerd om in te rijden op twee politieagenten. Ze konden op tijd wegspringen en bleven ongedeerd. De chauffeur, een 21-jarige jongeman uit Heusden-Zolder, is gearresteerd.

Het feest voor de overwinning van Erdogan was zondagavond al in volle gang op de Koolmijnlaan, toen de bestuurder alle aanwezigen opschrikte. De jongeman reed in een BMW 3 cabrio met een hoge snelheid door de menigte op de Koolmijnlaan. Ter hoogte van de supermarkt Aldi stonden twee agenten het verkeer te regelen. Toen hij hen naderde, week de man af van zijn rijbaan en reed hij recht op de agenten af. Zij waren alert en konden op tijd wegspringen, waardoor ze ongedeerd bleven.

Gewapende weerspannigheid

“De jongeman was even verderop vertrokken en reed met hoge snelheid richting de agenten van de politie Heusden-Zolder, die de straat aan het afsluiten waren voor het doorkomend verkeer”, zegt Pieter Strauven van het parket Limburg. “De agenten hebben hem nog aangemaand om te vertragen, maar daarop zou hij nog gas hebben bijgegeven. Gelukkig konden de politiemensen op tijd wegspringen.”

“De auto is even later onderschept. Er zaten twee personen in de wagen toen ze probeerden in te rijden op de politie, maar uiteindelijk werd maar één persoon aangetroffen, de vermoedelijke bestuurder. De 21-jarige jongeman uit Heusden-Zolder is gearresteerd. Hij is inmiddels verhoord en wordt verdacht van gewapende weerspannigheid. Er wordt nog verder onderzoek gevoerd.”

Ongevallen

Het incident was een angstaanjagende ervaring voor zowel de twee politieagenten als de omstaanders die er getuige van waren. Achteraf verzamelden veel aanwezigen zich rond de politie om spontaan hun getuigenissen af te leggen. De rest van de avond was er een goede samenwerking tussen de feestvierders en de politie. Rond middernacht vroeg de politie om een einde te maken aan het feest, waarop de menigte naar huis vertrok.

Er vonden wel nog een reeks ongevallen plaats tijdens de viering. Zo kwam een auto met vijf inzittenden op zijn zij terecht in de Edward Staintonstraat. De brandweer werd opgeroepen om de slachtoffers te bevrijden, waarna ze gewond naar het ziekenhuis werden afgevoerd. De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet bekend en zal verder worden onderzocht.

Een korte tijd later vonden op de Koolmijnlaan nog twee ongevallen plaats. Een jonge fietser werd omvergereden door een auto, terwijl er ook een botsing plaatsvond tussen een voetganger en een motorfiets.