Nu ook officieel: Mauricio Pochettino is de nieuwe coach van Chelsea

Wat al een tijdje in de lucht ging, is nu ook bevestigd. Mauricio Pochettino is de nieuwe hoofdcoach van Chelsea FC. De Argentijn tekent er een contract voor twee seizoenen, met optie op een extra seizoen. Hij moet het dramatische afgelopen seizoen na de zomer doen vergeten.

Chelsea kondigde zopas de komst aan van Pochettino. De Argentijn keert zo terug naar de Premier League. Eerder werkte hij Southampton en Tottenham Hotspur. Met de Londenaars. Pochettino in 2019 de finale van de Champions League.

Pochettino zat zonder club sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain in de afgelopen zomer. Nu neemt hij dus bij Chelsea het roer over van Frank Lampard, die sinds het ontslag van Graham Potter als ’caretaker’-manager de touwtjes in handen had. Pochettino tekent bij The Blues tot 2025, maar liet in z’n verbintenis de optie op een extra seizoen opnemen.

Chelsea kende een waar rampseizoen. De Londenaars investeerden onder nieuwe eigenaar Todd Boehly fors in de kern, maar eindigden dit seizoen slechts twaalfde. Pochettino moet volgend seizoen van Chelsea terug een topclub zien te maken. “Mauricio’s ervaring, uitmuntende normen, leiderschapskwaliteiten en karakter zullen Chelsea goed van pas komen als we verder gaan. Hij is een coach die wil winnen, die heeft gewerkt op het hoogste niveau, in meerdere competities en talen. Zijn tactische aanpak en inzet voor ontwikkeling maken van hem een uitzonderlijke kandidaat”, lieten Laurence Stewart en Paul Winstanley, de sportieve directeurs van de club, via de clubwebsite weten.