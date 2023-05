Poolse president ondertekent omstreden wet over Russische invloed in zijn land

De Poolse president Andrzej Duda heeft een omstreden wet ondertekend die bepaalt dat een onderzoekscommissie wordt ingezet om de mogelijke invloed van Rusland in Polen na te gaan.

De Russische invloed heeft te veel onrust veroorzaakt, met als resultaat onder meer de aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de energieproblemen in Europa, aldus Duda. “Het lijdt geen twijfel dat dat opgehelderd moet worden.” Tegelijk heeft hij het Grondwettelijk Hof belast om de wet onder de loep te nemen.

Critici verwijten de nationaalconservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) dat de bedoeling van de wet, enkele maanden voor de parlementsverkiezingen, vooral is om oppositieleider en voormalig premier Donald Tusk in diskrediet te brengen. Bovendien kan de commissie mensen verbieden om tien jaar lang een openbaar ambt uit te oefenen.

Tusk

De commissie onderzoekt de periode 2007-2022 en zal nagaan of ambtenaren in die periode onder Russische invloed hebben gehandeld en beslissingen hebben genomen die de veiligheid van Polen schade hebben toegebracht. Daarbij hoort onder meer het afsluiten van verdragen die Russische invloed in de hand konden werken, en het doorspelen van relevante informatie aan derden.

Spreekt de commissie een straf uit, dan is daartegen geen beroep mogelijk.

Voormalig Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk was Pools premier van 2007 tot 2014. De PiS-regering, die fel anti-Russisch is, beschuldigt hem ervan nadelige gasverdragen met Rusland te hebben gesloten. Tusk is leider van de grootste Poolse oppositiepartij, het liberaal-conservatieve Burgerplatform. Hij geldt als de felste politieke tegenstander van PiS-voorzitter Jaroslav Kaczynski.