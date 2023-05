Amper 20-jarige Xavi Simons kroont zich met magistrale solo tot topscorer én houdt Ajax uit Champions League

Xavi Simons (65.) brak de ban, Jesper Karlsson (84.) trok de score gelijk vanop elfmeter. Opnieuw Simons (90.+8) zorgde in de absolute slotseconden alsnog voor de driepunter. Johan Bakayoko en Thorgan Hazard bleven aan de Eindhovense bank gekluisterd, terwijl ook Zinho Vanheusden 90 minuten lang toekeek aan de overzijde. PSV mag zich volgend seizoen opmaken voor de voorrondes van de Champions League.

Ajax moet dan weer genoegen nemen met de derde plaats en de voorrondes van de Europa League. De Amsterdammers liepen in Twente tegen een 3-1 nederlaag aan. Mika Godts kreeg geen speelgelegenheid bij de uittredende landskampioen.

Op hetzelfde moment kenden Sparta Rotterdam en Arno Verschueren een puike seizoensafsluiter dankzij 0-5 winst tegen degradant FC Groningen. Verschueren prikte bij het ingaan van het slotkwartier de 0-3 tegen de netten.

FC Utrecht, met basisklant Othman Boussaid, liet verder een felbevochten 3-2 zege noteren tegen het FC Emmen van Mohamed Bouchouari en Michael Heylen.

Ten slotte legde Go Ahead Eagles, met Xander Blomme en Philippe Rommens op het middenveld, met 2-0 de duimen bij sc Heerenveen. Anas Tahiri leverde de assist voor de openingsgoal van Pawel Bochniewicz (43.). Che Nunnely (79.) diepte nog uit. Naast Tahiri kreeg ook Antoine Colassin een stek in de basis bij de Friezen.

Landskampioen Feyenoord, dat met 0-1 verloor van Vitesse, trekt met 82 punten de groepsfase van de Champions League in. PSV (75), Ajax (69) en AZ (68) vervolledigen de top 4. Twente (64), Sparta (59), Utrecht (54) en Heerenveen (46) bikkelen om het laatste Europese ticket in de Conference League Play-offs.

Blijft Eredivisie-topscorer Xavi Simons bij PSV?

Xavi Simons heeft de intentie om komend seizoen bij PSV te blijven, maar het is nog niet zeker of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dat liet de gedeelde topscorer van de Eredivisie zondag blijken.

“Mijn prioriteit ligt bij PSV. In de zomer heb ik gesprekken. Er zijn veel factoren die een rol gaan spelen, we zullen zien wat er gebeurt. Ik heb veel vertrouwen in deze club en in de mensen om mij heen”, aldus Simons, die allebei de doelpunten maakte tegen AZ.

De 20-jarige aanvaller ondertekende vorig jaar zomer een contract tot 2027 bij PSV. In die verbintenis is echter een clausule opgenomen dat zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain hem voor 12 miljoen euro terug kan halen.

Wat voor Simons ook mee kan spelen, is dat trainer Ruud van Nistelrooy is vertrokken. “Dat was persoonlijk moeilijk voor mij. Ik had echt een goede band met de trainer. Ik ben hem dankbaar dat hij mij hier heeft gebracht en op dit podium heeft laten spelen”, aldus de Oranje-international. “Ik heb er verder niet veel over te zeggen. De trainer bepaalt wat hij doet en maakt zijn keuze. Ik respecteer het, iedereen respecteert het.”