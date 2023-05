Komen er binnenkort meer zwemlocaties in open water?

Nu al kan je op meer dan 100 plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open lucht, maar met het ontwerpbesluit verwijdert de Vlaamse regering een aantal drempels die het voor gemeentebesturen moeilijker maakten meer zwemlocaties te voorzien.

“Het beperkt aantal zwemplekken in open lucht is tot nu toe zeer strikt gereglementeerd met bijzondere voorwaarden die ervoor zorgen dat het niet evident is om tot een extra zwemzone te komen”, zegt Gwenny De Vroe, Vlaams parlementslid voor Open VLD en schepen in Kampenhout. “Ik vond het al langer een gemiste kans dat er in zoveel vijvers, waterlopen en meren niet gezwommen mocht worden, en als schepen botste ik op een resem regels die dit verhinderden.”

Devroe had daarom een voorstel van decreet voorgelegd, en kreeg de steun van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die een besluit voorlegde aan de Vlaamse regering. “We gaan de regels vereenvoudigen om tot een erkende zwemzone te komen”, zegt de minister. “We willen het de lokale besturen bovendien zo makkelijk mogelijk maken om zelf bijkomende locaties aan te duiden, zij kennen hun gemeente het best. We willen zwemmen in open water mogelijk maken op een veelvoud van plaatsen, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen en een snelweg naar verdrinkingen te organiseren.”

Voorwaarden versoepeld

Concreet worden de bestaande voorwaarden om als zwemzone erkend te worden in de milieuvergunningsregelgeving (VLAREM) versoepeld en wordt een aantal voorwaarden als de aanwezigheid van blustoestellen, stortbaden, sanitair, douchecabines, en bodemcriteria (vb. bodem bedekt met zand en maximale hellingsgraad) afgeschaft. Er moet wel nog een test van de waterkwaliteit gebeuren, en een risicobeoordeling door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook zal elke zwemzone uitgerust moeten zijn met een reddingsboei.

Bij oppositiepartij Groen zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege dat het maar om “een eerste stap” mag gaan. “Als we echter het recht op verkoeling voor elke Vlaming willen garanderen, zal er nog meer nodig zijn. We blijven (...) aandringen op een volledige omkering van de logica, zodat zwemmen in open water echt overal mag, tenzij dat niet mogelijk is omdat de veiligheid in gevaar komt of als zwemmen de natuur te veel verstoort.”

Schauvliege wijst erop dat de nieuwe regels ervoor zullen zorgen dat er meer plekken zullen komen waar in open water kan worden gezwommen en dat bestaande zwemplekken vaker toegankelijk zullen zijn, omdat er niet meer voortdurend een redder toezicht hoeft te houden. Maar, zo zegt ze, nog altijd moet de zwemplek afgebakend worden en moet zwemmen toegelaten worden. “Of dit voor een grote toename van het aantal zwemplekken zal leiden, is de vraag.”