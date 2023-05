De laatste match, de laatste minuut, de laatste goal: Lucas Moura neemt afscheid van Tottenham met heerlijke solo

Mooier kan je geen afscheid nemen. In zijn allerlaatste match voor Tottenham Hotspur kwam Lucas Moura tot scoren, en dat in minuut 95! Met een heerlijke solo duwde de Braziliaan het degradatiemes nog wat dieper in de wonde bij Leeds United. Moura werd na z’n laatste actie voor de Spurs op handen gedragen, hij vertrekt in de zomer transfervrij.