SJOTCAST #35. “Ik zeg het al maanden: Antwerp heeft geen kampioenenploeg. En zonder Calvin Stengs wordt het zeker lastig”

Titelstress bij Sjotcast. In aflevering 35 ontvangt Yanko Antwerp-watcher Pieter-Jan Calcoen en Gazet van Antwerpen-collega Koen Frans. Terwijl Yanko teleurgesteld was in de Bosuil, verwacht Pieter-Jan dat Club Brugge zijn plicht vervult tegen Union en uit Koen zich als een tegenstander van de play-offs.