Drieënzestig migranten gered op het Kanaal

In het voorbije weekend zijn 63 migranten gered op het Kanaal toen ze probeerden Engeland te bereiken in bootjes. Dat hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt.

De regionale reddingsdienst aan de Cap Gris-Nez in Frankrijk coördineerde twee reddingsoperaties in het Nauw van Calais in de nacht van zaterdag op zondag.

Van de eerste boot was de motor in het water verdwenen. De reddingsdiensten brachten de 46 inzittenden terug naar de kust. Op een andere plek werden 17 mensen van een bootje gehaald.

Hoewel gevaarlijk wegens het drukke scheepvaartverkeer, wagen steeds meer migranten zich aan de overtocht. Vorig jaar zouden zowat 46.000 migranten het Kanaal hebben overgestoken, voornamelijk Afghanen, Iraniërs en Albanezen.

LEES OOK. Voor het eerst sinds lang daalt wachtlijst voor opvang nieuwkomers: werken de maatregelen, of is er meer aan de hand? (+)