Twee soldaten en 55 “terroristen” gedood in Niger

Het doel van de militaire operatie was om “terroristen te neutraliseren” in het noordoosten van Nigeria, tegen de grens met Niger. Er zouden verschillende hoge verantwoordelijken van terreurbeweging Islamitische Staat zijn gedood.

In de omgeving van het Tsjaadmeer, waarvan de oevers in Nigeria, Niger, Kameroen en Tsjaad liggen, houden strijders van terreurbewegingen Boko Haram en Islamitische Staat in West-Afrika zich schuil.

In 2015 hebben de vier landen samen een troepenmacht van 8.500 mensen samengesteld om tegen de gewapende djihadisten te strijden.

