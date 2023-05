Crowdfunding opgestart voor huwelijk van Stefan en Vivian, die niet kunnen trouwen door schulden van proces over dood van kind

Papa Stefan Coemans ontdekte op tweede Kerstdag 2018 zijn zoontje Ryan (6) dood in bad. De dader was zijn ex-vriendin, en de moeder van Ryan: Tamara Nuijts. Ze had de jongen gewurgd. De vrouw werd later door het Tongerse assisenhof veroordeeld tot 20 jaar cel.

Op dat assisenproces kreeg Stefan de steun van Vivian Arets, een vrouw die bijna net hetzelfde had meegemaakt. Zij verloor haar zoontje, de amper zeven weken oude baby Daan, nadat haar toenmalige partner het kind op 28 juli 2018 dooreenschudde. De man werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, en is ondertussen weer vrij.

Financiële gevolgen

Maar voor Stefan en Vivian is het leed nog lang niet achter de rug. In de podcast ‘De Stemmen van Assisen’ van deze krant vertelden ze onlangs dat ze niet alleen worstelen met het verdriet over het verlies van hun kinderen, maar ook met de financiële gevolgen.

“Bij een proces krijgt de dader een advocaat geregeld. Als slachtoffer moest ik dat zelf betalen”, getuigde Vivian Arets. Normaal gezien kan je als slachtoffer bij een proces vaak beroep doen op je rechtsbijstandsverzekering. In veel gevallen is bij de familiale verzekering een optie rechtsbijstand gekoppeld en kost die advocaat je dus niets.

“Maar omdat de feiten binnen mijn gezin waren gepleegd, kon ik geen beroep doen op de rechtsbijstand van mijn familiale verzekering. Ik moest mijn advocaatkosten zelf betalen”, aldus Vivian.

“Geen advocaat”

“Dat komt omdat een familiale verzekering de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt”, zo klinkt het bij Assuralia, de sectorvereniging van de verzekeraars. “Als jij, of iemand van je familie, bijvoorbeeld schade toebrengt aan de auto van een andere familie, dan kan je beroep doen op die verzekering. Anderzijds kan je als slachtoffer van een misdaad, beroep doen op het luik rechtsbijstand.”

“Maar aangezien de familiale verzekering je verzekert in relatie tegenover derden, geldt dit ook enkel voor juridische conflicten tegenover derden. Daarom kan iemand geen beroep doen op de familiale verzekering voor conflicten binnen het eigen gezin. Wie een aparte rechtsbijstandsverzekering heeft, kan hier wel beroep op doen.”

Vivian moest daardoor zelf voor de advocaatkosten instaan. Omdat haar ex-partner in de gevangenis zat, moest ze hun huis verkopen. “Ik moest die schulden dragen.”

Schadevergoeding

Op de processen zijn ook schadevergoedingen uitgesproken die de daders moeten betalen. Hoewel één van de daders al vrij is, zijn die vergoedingen er nog niet gekomen. “Daarop zijn we nog steeds aan het wachten”, zegt het koppel.

Ze werken allebei, en zouden graag trouwen. “Maar zolang die schulden er zijn, lijkt me dat geen goed idee”, zegt Stefan.

Luisteraars van de podcast hebben nu een crowdfunding-actie opgezet, om geld in te zamelen zodat Stefan en Vivian toch zouden kunnen trouwen. “Help Vivian en Stefan om hun droomhuwelijk te realiseren”, zo luidt de oproep. “Het zou een lichtpuntje zijn na het verlies van hun twee kindjes.”

“Een superlief initiatief”, vindt het koppel. “Al komt het heel onverwacht, want we hadden hier niet op gerekend. We zijn blij dat zelfs mensen die ons niet kennen, ons willen steunen.”

De steunactie voor Stefan en Vivian vind je hier.

Beluister hier de podcast Stemmen van Assisen waarin Stefan en Vivian getuigen over hun leven na de assisenprocessen over de dood van hun kinderen: