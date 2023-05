Russische minister van Buitenlandse Zaken brengt verrassingsbezoek aan Kenia

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wil Lavrov het vooral hebben over handel, investeringen, humanitaire kwesties, cultuur en onderwijs. Het is al de vierde keer sinds de start van de oorlog dat hij naar Afrika trekt.

Lavrov herhaalde in Nairobi zijn eis om de restricties op de export van Russische landbouwproducten te versoepelen, in ruil voor de Russische toelating om Oekraïense producten te verschepen over de Zwarte Zee. De Russische toelating voor de export over de Zwarte Zee kwam er afgelopen zomer en is belangrijk voor de wereldwijde voedselprijzen.

Neutraliteit

Afgelopen week bracht de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba nog een bezoek aan verschillende Afrikaanse landen, waaronder Ethiopië en Rwanda. Hij riep hen op om hun neutraliteit in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op te geven. Hij kondigde ook de opening van nieuwe ambassades aan. “We praten met onze Afrikaanse vrienden en trachten hen duidelijk te maken dat neutraliteit niet het antwoord is”, verklaarde hij bij de Afrikaanse Unie in Addis Abeba.

Bij de stemming van de laatste resolutie van de Verenigde Naties die Rusland opriep zich terug te trekken, kozen 22 van 54 leden van de Afrikaanse Unie voor een onthouding of voor een niet-deelname aan de stemming.

Van 26 tot 29 juni vindt een Russisch-Afrikaanse top plaats in Sint-Petersburg. Verschillende Afrikaanse landen hebben banden met Rusland die teruggaan tot het Sovjet-tijdperk.