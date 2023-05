Hoopgevend voor Antwerp: geen al te grote schade bij topschutter Vincent Janssen

Janssen moest voorbije zondag tegen Union na een dik uur de strijd staken met last ter hoogte van de kuit. Veel fans hielden dan al hun hart vast, maar bij de Great Old is men dus optimistisch over de speelkansen van de Nederlander.

Antwerp zal zijn speerpunt overigens goed kunnen gebruiken. Met Calvin Stengs mist het Stamnummer 1 sowieso een belangrijke schakel wegens een schorsing. Bij winst is RAFC altijd kampioen.