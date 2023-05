Sven Gatz haalt al dichtend uit naar betogers van Vlaams Belang in Brussel: “Beste gespuis”

Een betoging en een tegenbetoging stonden er maandag op de Brusselse evenementenkalender. De betoging werd georganiseerd door het Vlaams Belang en kreeg de naam ‘Doe ze Luisteren’. Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) uitte hierover al dichtend zijn ongenoegen op Twitter.

De protestmeeting van Vlaams Belang werd oorspronkelijk verboden door de stad. Maar een uitspraak van de Raad van State zorgde ervoor dat het evenement uiteindelijk toch kon doorgaan. Naar schatting van de Brusselse politie kwamen er zo’n 1.500 geïnteresseerden meelopen met de ‘Doe ze Luisteren’-protestmeeting. Partijvoorzitter Tom Van Grieken trapte hiermee ineens de kiescampagne op gang.

Een linkse tegenbetoging was ook op de been maar uiteindelijk verliep de namiddag zonder incidenten in Brussel. Maar dat was buiten Brussels minister Gatz gerekend. Het hele gebeuren deed hem in de pen kruipen. “Beste Gespuis. Ge zijt niet welgekoomen. Brussel is alles wat gij niet zijt. Deze stad is vrij, open ende van De Wereld. Gaat elders vendelzwaaien ende stampei maecken. Ge hebt hier niets verlooren. Keer naar uw dorp.” Schrijft hij in het oud Nederlands.

Hij haalde daarmee de woede van Twitter op de hals. Van politicoloog Carl Devos tot heel wat collega-politici veroordeelden de tweet. Het zorgde ervoor dat Gatz opnieuw in het verweer ging en het Vlaams Belang-publiek onomwonden fascisten noemde.

(nba)