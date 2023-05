Vrouw beschuldigt Rammstein van spiking en misbruik tijdens feestje: “Ik heb kneuzingen, maar weet niet wanneer dat gebeurd is”

Een Ierse vrouw beschuldigt Rammstein ervan haar te hebben gedrogeerd en misbruikt tijdens een feestje na hun concert in Vilnius vorige week. “Ik weet niet wanneer of hoe dit gebeurd is”, aldus de 24-jarige op sociale media. Rammstein ontkent de beschuldigingen.

“Kneuzingen en wat lijkt op vingerafdrukken door vastgepakt te worden. Ik weet niet wanneer dit gebeurd is omdat ik onder invloed was van iets. Dit is van de nacht zelf en de dag nadien”, schrijft de 24-jarige Shelby Lynn op sociale media met daarbij horende foto’s waarop blauwe plekken te zien zijn.

De Ierse, die naar Vilnius was gevlogen om Rammstein te zien, werd voor het concert uitgenodigd voor een feestje in de backstage. “We moesten onze telefoon achterlaten op een tafel, die mocht niet mee naar het feestje”, schrijft ze op Twitter. Hoewel ze slechts twee drankjes dronk die haar werden aangeboden, zegt de jonge vrouw dat ze zich ongewoonlijk geïntoxiceerd voelde. En denkt ze dat er waarschijnlijk drugs in haar drankje werd gedaan.

“Het was toen 8 uur ’s avonds. Till vertrok dan om aan de show te beginnen”, legt ze uit aan haar volgers. Tot dan zijn haar herinneringen helder, maar dat is het een half uur later niet meer. “Ik was een menselijke zombie die danste en zong maar ook viel en struikelde”.

Toen Lynn vervolgens de vraag kreeg of ze de Rammstein zanger wilde ontmoeten, gaf ze aan dat te willen. “Maar niet voor seks”, liet de vrouw toen weten. Er werd haar verzekerd dat die ontmoeting daar niet voor diende en dus werd ze meegenomen naar een kleine ruimte om de zanger te zien. Lindemann zou aangenomen hebben dat seks wel de reden was van hun ontmoeting. Toen hij beseft zou hebben dat dat er niet in zat, zou hij boos vertrokken zijn, aldus de vrouw.

Lynn ging wel nog mee naar de afterparty waar ze verhalen te horen kreeg over andere vrouwelijke fans die seks hadden gehad met de frontman van de band. Maar het grootste deel van die nacht herinnert ze zich niet. Lynn werd de volgende ochtend wakker met blauwe plekken, hartkloppingen en misselijkheid. Een meisje dat ze die avond leerde kennen, zegt via sms hetzelfde te hebben meegemaakt, net als tal van andere jonge vrouwen die aanwezig waren.

De vrouw denkt dat iemand iets in haar drankje zou gedaan hebben want ze zou namelijk maar twee drankjes hebben gedronken. “Till gaf iedereen tequila shots. Ik weet niet wanneer of hoe dit gebeurd is”, schrijft ze op sociale media. De vrouw zou contact hebben opgenomen met de politie maar er kon niet worden nagegaan of ze gedrogeerd werd.

“Haar vriendin zei dat ze een ambulance nodig had omdat ze gedronken had, ze voelde zich niet goed en misschien was er iets in haar drankje gedaan. De medici gingen erheen, maar ze konden niet controleren of ze gedrogeerd was, dus namen ze contact op met de politie”, vertelde Vilma Juozevičiūtė, woordvoerder van de alarmcentrale, aan de Litouwse publieke omroep LRT .

Intussen heeft Lynn al haar sociale media-accounts gewijd aan het delen van haar verhaal. Op Instagram, Twitter en Tiktok deelt ze foto’s van de blauwe plekken, berichten van andere vrouwen die hun verhaal doen en de conversaties die zij de avond van het concert heeft gehad met een crewlid. Ze verwijst in haar berichten op sociale naar het voorval met Lindemann, maar wijst niet naar iemand specifiek als het gaat over de drugs en de blauwe plekken.

Op die posts verschijnen heel wat steunbetuigingen, vrouwen die aankaarten ook mishandeld te zijn tijdens één van die feestjes. “Het was exact hoe jij het beschreef. Ik twijfel er niet aan dat hij zo gereageerd zou hebben. Ik was met hem uit vrije wil en ik had gelijkaardige plekken omdat hij niet stopte toen ik het vroeg”, schrijft iemand op Instagram.

Maar er komt ook kritiek van mensen die het verhaal niet geloven. Ook de band reageerde intussen via Twitter op de beschuldigingen. “Wat betreft de beschuldigingen die op het internet circuleren over Vilnius, kunnen wij uitsluiten dat hetgeen wordt beweerd in onze omgeving heeft plaatsgevonden. Wij zijn niet op de hoogte van enig officieel onderzoek hiernaar”, aldus de band.