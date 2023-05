Officieel: Antwerp grijpt naast Branco van den Boomen, Ajax legt gegeerde middenvelder vast

De 27-jarige Nederlander was de voorbije vier seizoenen een sterkhouder in Zuid-Frankrijk. Hij kwam in 120 officiële duels tot 23 goals en 45 assists en won met de paarshemden de titel in tweede klasse en dit seizoen de Coupe de France. Brecht Dejaegere was vaak zijn kompaan op het middenveld.

Van den Boomen werd als tiener door Ajax nog te licht bevonden. Hij passeerde vervolgens in eigen land bij FC Eindhoven, Heerenveen, Willem II en De Graafschap, alvorens de oversteek te maken naar Frankrijk.