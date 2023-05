Rusland trekt zich terug uit verdrag over conventionele strijdkrachten in Europa

Het CFE-Verdrag, getekend in 1991 en aangepast in 1999, gaat over de beperking van de conventionele troepen in Europa. Het doel van het oorspronkelijke verdrag was elke mogelijkheid van een verrassingsaanval of grootscheeps offensief uit te sluiten. Het legt vast hoeveel wapens en troepen de NAVO en de voormalige staten van het Warschaupact mochten opstellen.

Moskou was een van de ondertekenaars van het verdrag in 1990, maar schortte de uitvoering ervan in 2007 al grotendeels op na een uitbreiding van de NAVO in Oost-Europa. Sinds 2015, een jaar na de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim, nam Rusland ook niet meer deel aan de vergaderingen van de aangesloten landen.

Met de invasie in Oekraïne in februari 2022 werd het onmogelijk voor Rusland om nog weer bij het verdrag aan te sluiten. Moskou vroeg zijn defensiebedrijven om de productie massaal op te drijven.