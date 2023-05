Vermoedelijke door Rusland getrainde spionagewalvis duikt weer op voor Zweedse kust

Een witte dolfijn die in 2019 in Noorwegen opdook met een harnas waarop “apparatuur St Petersburg” te lezen stond - waardoor gespeculeerd werd dat het om een getrainde spion ging - is opnieuw gespot in Scandinavië.

De beluga walvis of witte dolfijn werd voor het eerst ontdekt in het uiterste noorden van Finnmark, een regio in Noorwegen. Drie jaar lang zou hij uiterst langzaam langs de kustlijn van Noorwegen gezwommen hebben om nu uiteindelijk in Zweden op te duiken. Hij werd zondag gezien in Hunnebostrand, voor de zuidwestkust van Zweden.

“Hij heeft zich heel snel verwijderd van zijn natuurlijke omgeving”, liet Sebastiaan Strand, zeebioloog bij OneWhale, weten aan The Guardian. “Het zouden de hormonen kunnen zijn die hem aanmoedigen om een partner te vinden. Of hij is eenzaam en is op zoek naar andere beluga walvissen”.

Volgens Strand is de walvis 13 tot 14 jaar oud en zit hij op een leeftijd waarop zijn hormonenlevel zeer hoog staat. De dichtstbijzijnde beluga-populatie bevindt zich echter in de Svalbard-archipel, in het uiterste noorden van Noorwegen. Er wordt aangenomen dat de walvis geen enkele beluga heeft gezien sinds hij in april 2019 in Noorwegen aankwam.

Russische walvis

De Noren gaven hem de bijnaam Hvaldimir - een woordspeling op walvis in het Noors, hval, en een knipoog naar zijn vermeende associatie met Rusland. Toen hij voor het eerst opdook had hij een harnas om dat geschikt was om een kleine camera aan vast te maken. Ook de woorden “apparatuur St Petersburg” waren af te lezen op het harnas.

Er werd gedacht dat de walvis mogelijk getraind werd door de Russische marine en ontsnapt was omdat hij gewend leek te zijn aan mensen. Moskou heeft hier nooit officieel op gereageerd.

De Barentszzee is een strategisch geopolitiek gebied waar bewegingen van westerse en Russische onderzeeërs in de gaten worden gehouden.Het is ook de toegangspoort tot de Noordelijke Zeeroute die de zeereizen tussen de Atlantische en de Stille Oceaan verkort.