Nederland beperkt samenwerking met Oeganda wegens antihomowetgeving

Nederland gaat minder samenwerken met Oeganda omdat de president van het Afrikaanse land omstreden antihomowetgeving heeft goedgekeurd. Minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking meldt dat het kabinet in elk geval stopt met de programma’s voor rechtshandhaving.

“Vreselijk dat Oeganda definitief kiest voor extreme anti-lgbtqi+ wetgeving”, zegt Schreinemacher over de reden van haar besluit. Aan de stopgezette samenwerking zou de komende jaren ruim 25 miljoen euro worden uitgegeven. De bescherming van de lgbtqi-gemeenschap in het land blijft het kabinet wel “actief steunen”.

De antihomowetgeving heeft mogelijk ook gevolgen voor andere samenwerkingsprogramma’s met Oeganda. Daar neemt de minister later een besluit over.

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft een wet goedgekeurd die geldt als een van de strengste tegen lgbtqi+ ter wereld. Door de wet kunnen onder meer hiv-patiënten de doodstraf krijgen als ze seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht.

“Tragische aanslag”

Ook de Amerikaanse president Joe Biden dreigde met gevolgen voor de Amerikaanse hulp en investeringen in Oeganda. Hij noemde de wet een “tragische aanslag” op de mensenrechten en eiste de onmiddellijke intrekking ervan.

Oeganda is een van de veertien partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) liet op Twitter verstaan dat in de Belgische ontwikkelingsprojecten “geen sprake kan en zal zijn van discriminatie op basis van seksuele geaardheid”. “We laten de Oegandese bevolking, en vooral de lgbtq+-gemeenschap, niet in de steek”, zei ze ook.